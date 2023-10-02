Ханкенди разоружен на 100%

Опубликовано: 15:45, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Азербайджана

В администрации президента Азербайджана сообщили о завершении процесса разоружения в Ханкенди. Там добавили, что органы внутренних дел АР обеспечивают порядок и безопасность граждан.

В Ханкенди завершился процесс разоружения, у местных жителей было изъято все оружие, сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана.

В ведомстве отметили, что в настоящее время за общественным порядком и безопасностью жителей следят органы внутренних дел Азербайджана. Там заявили, что к работе в органах планируется привлекать и местных жителей.

В администрации также подчеркнули, что в Ханкенди обеспечивается полное обращение национальной валюты Азербайджана.

Кроме того, добавили в Баку, местные жители получат право на социальные льготы и услуги, а также программы занятости в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах страны.

"Льготные кредиты, субсидирование процентов, кредитные гарантии и другие финансовые инструменты распространяются на территории проживания армянских жителей"

- администрация президента АР

Далее в ведомстве сообщили, что фермерам предоставят субсидии и освобождение от налогов, кроме земельного. Все вопросы собственности будут регулироваться в соответствии с законодательством Азербайджана.

Помимо этого, в Баку добавили, что армянским жителям Ханкенди гарантируется право на защиту и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей с возможным использованием армянского языка.

"Обеспечивается их свобода вероисповедания, а также защита культурных и религиозных памятников"

- администрация президента АР