Ханкенди разоружен на 100%

В Ханкенди завершился процесс разоружения, у местных жителей было изъято все оружие, сообщает пресс-служба администрации президента Азербайджана.
В ведомстве отметили, что в настоящее время за общественным порядком и безопасностью жителей следят органы внутренних дел Азербайджана. Там заявили, что к работе в органах планируется привлекать и местных жителей.
В администрации также подчеркнули, что в Ханкенди обеспечивается полное обращение национальной валюты Азербайджана.
Кроме того, добавили в Баку, местные жители получат право на социальные льготы и услуги, а также программы занятости в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом районах страны.
"Льготные кредиты, субсидирование процентов, кредитные гарантии и другие финансовые инструменты распространяются на территории проживания армянских жителей"
- администрация президента АР
Далее в ведомстве сообщили, что фермерам предоставят субсидии и освобождение от налогов, кроме земельного. Все вопросы собственности будут регулироваться в соответствии с законодательством Азербайджана.
Помимо этого, в Баку добавили, что армянским жителям Ханкенди гарантируется право на защиту и развитие своей культуры и этнокультурных особенностей с возможным использованием армянского языка.
"Обеспечивается их свобода вероисповедания, а также защита культурных и религиозных памятников"
- администрация президента АР