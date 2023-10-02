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Азербайджанское телевидение придет в Ханкенди

Азербайджанское телевидение придет в Ханкенди
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Ханкенди расширится радио- и телевизионное вещание азербайджанских каналов. Ранее с соответствующей просьбой обратились армянские жители Ханкенди.

Азербайджан работает над обеспечением Карабахского района широким радио и телевизионным вещанием, проинформировало сегодня министерство цифрового развития и транспорта АР.

Ранее просьбу о трансляции телеканалов в регионе озвучили на встрече с центральными властями Азербайджана представителями армянского населения Ханкенди.

В настоящее время Шушинская телерадиовещательная станция на многих территориях Карабахского региона, включая Ханкенди, передает семь радио и девять телевизионных программ Азербайджана.

"Тем не менее, будут приняты дополнительные меры для дальнейшего расширения качества и охвата радио-и телевизионного вещаний в Карабахском регионе"

– министерство

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