Азербайджанское телевидение придет в Ханкенди

Опубликовано: 13:32, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Ханкенди расширится радио- и телевизионное вещание азербайджанских каналов. Ранее с соответствующей просьбой обратились армянские жители Ханкенди.

Азербайджан работает над обеспечением Карабахского района широким радио и телевизионным вещанием, проинформировало сегодня министерство цифрового развития и транспорта АР.

Ранее просьбу о трансляции телеканалов в регионе озвучили на встрече с центральными властями Азербайджана представителями армянского населения Ханкенди.

В настоящее время Шушинская телерадиовещательная станция на многих территориях Карабахского региона, включая Ханкенди, передает семь радио и девять телевизионных программ Азербайджана.

"Тем не менее, будут приняты дополнительные меры для дальнейшего расширения качества и охвата радио-и телевизионного вещаний в Карабахском регионе"

– министерство