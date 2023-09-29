Российские каналы могут отключить в Армении

Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. О судьбе российских каналов рассказали в партии Никола Пашиняна.
Руководство Армении размышляет над возможностью прервать показ российских телеканалов в стране. Соответствующее заявление сделала депутат Нацсобрания РА от фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.
По ее словам, такая мера уже давно находится на рассмотрении.
"Какое решение будет принято – заявят соответствующие ведомства"
– политик
Депутат пояснила, что при угрозе для безопасности государства оно должно принять необходимые решения и сделать нужные шаги.