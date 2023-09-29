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Российские каналы могут отключить в Армении

Российские каналы могут отключить в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. О судьбе российских каналов рассказали в партии Никола Пашиняна.

Руководство Армении размышляет над возможностью прервать показ российских телеканалов в стране. Соответствующее заявление сделала депутат Нацсобрания РА от фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

По ее словам, такая мера уже давно находится на рассмотрении.

"Какое решение будет принято – заявят соответствующие ведомства"

– политик

Депутат пояснила, что при угрозе для безопасности государства оно должно принять необходимые решения и сделать нужные шаги.

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