Российские каналы могут отключить в Армении

Опубликовано: 22:07, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские власти рассматривают возможность отключения вещания российского телевидения в стране. О судьбе российских каналов рассказали в партии Никола Пашиняна.

Руководство Армении размышляет над возможностью прервать показ российских телеканалов в стране. Соответствующее заявление сделала депутат Нацсобрания РА от фракции "Гражданский договор" Лусине Бадалян.

По ее словам, такая мера уже давно находится на рассмотрении.

"Какое решение будет принято – заявят соответствующие ведомства"

– политик

Депутат пояснила, что при угрозе для безопасности государства оно должно принять необходимые решения и сделать нужные шаги.