Глава Минобороны Армении не приехал на Совет глав МО СНГ в Россию

Опубликовано: 13:13, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет министров обороны СНГ проходит сегодня без участия армянского министра. Папикян не приехал на заседание в Туле.

В пятницу в России проходит заседание Совета министров обороны стран СНГ по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, на встречу прибыли делегации из восьми стран, глава Минобороны Армении отсутствует.

Местом проведения мероприятия стал город Тула. Приехали представители министерств обороны Азербайджана, Казахстана, Беларуси, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Армении, проинформировали в МО РФ. В Совете глав МО стран СНГ не участвует армянский министр Сурен Папикян, пресс-секретарь оборонного ведомства республики Арам Торосян уточнил, что глава министерства отказался от визита в Россию.

Российский министр Сергей Шойгу предложил на встрече провести обсуждение задач сотрудничества оборонных ведомств СНГ, способы расширения взаимодействия, укрепления его традиционных направлений и поиска новых.