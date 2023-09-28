Армения в шаге от принятия скандального антироссийского закона

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В Национальном собрании Армении прошло заседание постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, которая рассмотрела проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Постоянная комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении сегодня рассмотрела ратификацию статута Международного уголовного суда (МУС), проект скандального антироссийского закона представил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Правительство Армении направило решение о ратификации в парламент 1 сентября. Официальный Ереван объяснил такое решение тем, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности республики. Спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что ратификация Римского статута будет выгодна Еревану, поскольку против Армении совершается множество военных преступлений, хотя армянские власти и продолжают обсуждение с Россией спорных вопросов.

Такие действия Армении абсолютно не устраивают Россию, особенно на фоне незаконных "ордеров" МУС, выданных им на арест российского руководства. Российская сторона не раз предостерегала руководство Армении от присоединения к МУС, называя недружественными такие попытки Еревана. Армянский посол в России Вагаршак Арутюнян восьмого сентября был вызван в МИД РФ, где ему указали на это.

Признать юрисдикцию суда предлагается, начиная с 10 мая 2021 года, но сделано это будет лишь после того, как постоянная парламентская комиссия предложит его на обсуждение парламента. Впрочем, положительное заключение комиссии по инициативе уже есть: оно было принято после относительно недолгих обсуждений.

Напомним, в марте месяце Досудебная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, мотивируя такое решение якобы "депортацией" детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Москва не признает юрисдикцию суда, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

Зачем Армении Римский статут?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" мотивировал присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда стремлением нанести дополнительный удар по российско-армянским связям.

"Что бы они сейчас ни говорили о невлиянии их действий на наши отношения, признание юрисдикции МУС является антироссийской инициативой Еревана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет превратить республику во врага России и заключить союз с противниками Москвы – США и Францией. Для этого он должен совершать враждебные шаги, и вся история с Римским статутом – один из таких шагов", - подчеркнул он.

Политолог обратил внимание, что членство в МУС никак не поможет Армении усилить давление на Азербайджан. "Они отчасти немного надеются, что смогут что-то такое требовать через Международный уголовный суд от Азербайджана, заводить какие-то новые уголовные дела против Баку и азербайджанского руководства – но это просто их мечты. По аналогии с рассказами армянских националистов, что армяне основали Тбилиси, Рим и Рио-де-Жанейро. У Еревана нет возможностей довести до вердикта какое-либо дело против Баку", - указал Сергей Марков.