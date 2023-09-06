Власти Армении обещают ратифицировать Римский статус МУС

Спикер армянского парламента дал прогноз относительно возможной ратификации Римского статута МУС. По словам Алена Симоняна, очень высока вероятность одобрения документа.
Национальное собрание Армении, скорее всего, выскажется в пользу Римского статута МУС. Такое заявление сделал председатель парламента.
"Документ находится на этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды"
– Ален Симонян
Политик также выразил мнение, что окончательное присоединение к Римскому статуту необходимо Армении.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что соответствующий законопроект передан в парламент РА.
Сегодня утром Минобороны Армении заявило о проведении на территории страны армяно-американских учений Eagle Partner 2023. Они стартуют 11 сентября и будут проходить до 20 сентября.