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Власти Армении обещают ратифицировать Римский статус МУС

Власти Армении обещают ратифицировать Римский статус МУС
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спикер армянского парламента дал прогноз относительно возможной ратификации Римского статута МУС. По словам Алена Симоняна, очень высока вероятность одобрения документа.

Национальное собрание Армении, скорее всего, выскажется в пользу Римского статута МУС. Такое заявление сделал председатель парламента.

"Документ находится на этапе обсуждений. Обсудим, поймем, какие есть выгоды"

– Ален Симонян

Политик также выразил мнение, что окончательное присоединение к Римскому статуту необходимо Армении.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что соответствующий законопроект передан в парламент РА.

Сегодня утром Минобороны Армении заявило о проведении на территории страны армяно-американских учений Eagle Partner 2023. Они стартуют 11 сентября и будут проходить до 20 сентября.

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