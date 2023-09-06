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Песков: совместные учения Армении и США вызывают настороженность

Песков: совместные учения Армении и США вызывают настороженность
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Москву насторожили сообщения о предстоящих учениях Армении и США. В Кремле будут анализировать ситуацию.

Москва проанализирует настораживающие данные об армяно-американских учениях, рассказал в среду представитель Кремля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию"

– Песков

Учения начнутся в РА ближайший понедельник. По сообщениям армянской стороны, они организованы для того, чтобы повысить готовность подразделений армии страны к операциям для оценки в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

Ранее в Европе прозвучали призывы к Армении по присоединению к альянсу.

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