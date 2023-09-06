США проведут военные учения в Армении рядом с базой РФ

Опубликовано: 9:55, 6 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения и США готовятся провести совместные учения. Участие в них примут миротворцы двух стран. Местом действия станет расположенный неподалеку от российской военной базы центр"Зар".

Совместные учения Армении и США пройдут в кавказской республике, они стартуют на следующей неделе.

"В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях в Армении 11-20 сентября на базе учебного центра "Зар" миротворческой бригады и учебного центра минобороны пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2023"

– Минобороны РА

В рамках учений будут отрабатываться операции по стабилизации отношений между сторонами конфликта в рамках миротворческих миссий. Маневры, по данным армянского оборонного ведомства, должны способствовать улучшению оперативной совместимости подразделений, позволят Армении и США провести обмен опытом в сферах управления и тактической связи, а также дадут возможность повысить готовность подразделений ВС Армении к операциям для оценки в рамках концепции оперативного потенциала НАТО.

Кроме того, в других совместных учениях с США, проводимых в Германии, участвуют военные медики из Армении, об этом в начале недели проинформировало Минобороны РА.