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Европа зовет Армению в НАТО

Флаг НАТО
© Фото: Хаирова Динара
На Западе призвали Ереван присоединиться к НАТО. В Европе считают, что США смогут защитить Армению.

Глава организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер считает, что Армении стоит войти в Североатлантический альянс.

"Я призываю Армению вступить в НАТО"

 – Фелингер

Кроме того, в соответствующей публикации в социальной сети Х (Икс) он отметил американского лидера Джо Байдена и добавил слова о том, что необходимо дать Армении защиту.

Напомним, на прошлой неделе Никол Пашинян в интервью французскому изданию сказал, что сотрудничество Еревана только с Москвой в вопросе безопасности было ошибкой.

НАТО расширяется на восток, последняя принятая в альянс страна Финляндия, имеет общую с РФ границу. Сейчас в списке партнеров НАТО фигурируют Украина и Грузия.

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