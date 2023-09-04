Европа зовет Армению в НАТО

Опубликовано: 16:07, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

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На Западе призвали Ереван присоединиться к НАТО. В Европе считают, что США смогут защитить Армению.

Глава организации "Европейский комитет по расширению НАТО" Гюнтер Фелингер считает, что Армении стоит войти в Североатлантический альянс.

"Я призываю Армению вступить в НАТО"

– Фелингер

Кроме того, в соответствующей публикации в социальной сети Х (Икс) он отметил американского лидера Джо Байдена и добавил слова о том, что необходимо дать Армении защиту.

Напомним, на прошлой неделе Никол Пашинян в интервью французскому изданию сказал, что сотрудничество Еревана только с Москвой в вопросе безопасности было ошибкой.

НАТО расширяется на восток, последняя принятая в альянс страна Финляндия, имеет общую с РФ границу. Сейчас в списке партнеров НАТО фигурируют Украина и Грузия.