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Миссия ООН возвращается в Карабах после 30-летнего перерыва

Миссия ООН возвращается в Карабах после 30-летнего перерыва
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Карабах после 30-летней паузы прибыла миссия ООН. Инициатива пригласить представителей организации исходила из Баку.

Миссия ООН, состоящая из представителей различных агентств всемирной организации, прибыла в Карабах впервые за три десятка лет.

Ее цель заключается в том, чтобы ознакомиться с обстановкой и выяснить гуманитарные нужды местных жителей. В воскресенье, 1 октября, делегация транзитом через Агдам выехала в направлении Аскеран-Ханкенди.

Инициатива пригласить миссию исходила от руководства Азербайджана. Впервые об этом заявили в МИД АР. На этой неделе соответствующую информацию подтвердил помощник главы государства Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что миссия приедет в самые ближайшие дни.

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