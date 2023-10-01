Миссия ООН возвращается в Карабах после 30-летнего перерыва

Опубликовано: 10:33, 1 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Карабах после 30-летней паузы прибыла миссия ООН. Инициатива пригласить представителей организации исходила из Баку.

Миссия ООН, состоящая из представителей различных агентств всемирной организации, прибыла в Карабах впервые за три десятка лет.

Ее цель заключается в том, чтобы ознакомиться с обстановкой и выяснить гуманитарные нужды местных жителей. В воскресенье, 1 октября, делегация транзитом через Агдам выехала в направлении Аскеран-Ханкенди.

Инициатива пригласить миссию исходила от руководства Азербайджана. Впервые об этом заявили в МИД АР. На этой неделе соответствующую информацию подтвердил помощник главы государства Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что миссия приедет в самые ближайшие дни.