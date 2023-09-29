Баку инициирует посещение миссии ООН в Карабах

Опубликовано: 12:13, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Миссия ООН в ближайшие дни посетит Карабах по инициативе Баку.

В ближайшие дни по инициативе Центральных властей Азербайджана в Карабах прибудет миссия ООН. Об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Далее он подчеркнул, что власти республики согласны с тем, чтобы армянские жители Карабаха оставались на этой территории.

«У Азербайджана никогда не было и сейчас нет никаких планов заставить армянских жителей Карабаха покинуть свои жилища. Напротив, Азербайджан заявил, что полностью гарантирует их безопасность, если они останутся в Карабахе. Мы хотим этого. Азербайджан продолжает призывы к обеспечению их безопасности. Однако мы не имеем права препятствовать свободе их передвижения. Это суверенный и личный выбор каждого»

– Хикмет Гаджиев

Далее помощник азербайджанского лидера подчеркнул, что власти страны никогда не применяли силу против гражданского населения.