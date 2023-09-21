Джейхун Байрамов: Армения нарушила устав ООН, обратившись в Совбез

Опубликовано: 23:51, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД Азербайджана выступил в Совбезе ООН. В том числе Джейхун Байрамов сообщил, что армянская сторона совершила нарушение устава организации.

Обратившись к СБ ООН по ситуации в Карабахе, Армения нарушила устав международной организации, заявил глава МИД Азербайджана.

С соответствующим заявлением он выступил во время обсуждений в Совбезе ООН по Карабаху.

"Обращение Армении к Совету безопасности ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом"

– Джейхун Байрамов

Соответственно, обратил внимание он, Ереван нарушил требования устава, связанные с суверенитетом и территориальной целостностью стран, а также с невмешательством во внутренние дела.

Динара Хаирова

Дипломат обратил внимание на неприемлемость продолжения безответственного злоупотребления СБ ООН: оно наносит удар по авторитету данной уважаемой структуры, так что его нужно полностью отвергнуть.

"Сегодня созван Совет для обсуждения утверждаемых опасений по поводу прав и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, тогда как антитеррористические мероприятия в регионе уже приостановлены, и тем самым появилась возможность осуществить практическую реинтеграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана"

– министр

Встреча в Евлахе

Джейхун Байрамов напомнил, что сегодня в азербайджанском городе Евлах прошла "давно назревшая встреча", в которой участвовали представители армянского населения Карабаха.

"На встрече специальный представитель, назначенный правительством Азербайджана для контактов с армянскими жителями, представил краткое изложение планов правительства по реинтеграции. Также были обсуждены вопросы, связанные с восстановлением и эксплуатацией инфраструктур. В контексте обсуждения социально-гуманитарных вопросов и по просьбе армянских жителей ожидается поставка топлива для работы социальных объектов"

– глава МИД

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.