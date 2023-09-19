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Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Карабаху

Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Карабаху
Через несколько дней Совбез ООН проведет экстренное заседание. Оно будет посвящено последним событиям в Карабахе.

Совет безопасности Организации Объединенных Наций на этой неделе проведет экстренное заседание, посвященное ситуации в Карабахе.

Оно состоится в четверг, 21 сентября.

Напомним, ранее сегодня Азербайджан объявил о начале антитеррористической операции.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.   

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.

ВС Азербайджана прорвали ряд армянских позиций в Карабахе

ВС Азербайджана прорвали ряд армянских позиций в Карабахе

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