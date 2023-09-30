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В Азербайджане арестован Давид Бабаян

В Азербайджане арестован Давид Бабаян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Один из лидеров армянских сепаратистов из Ханкенди арестован. Ранее Давид Бабаян добровольно прибыл для проведения расследования. Он обвиняется в организации преступлений, связанных с терроризмом.

Один из главарей фейкового сепаратистского режима, созданного и поддерживаемого Арменией на землях Азербайджана, Давид Бабаян арестован, информирует сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Напомним, в незаконном сепаратистском образовании в Карабахском экономическом районе Азербайджана армянский политик Бабаян играл роль "министра иностранных дел". После успешного проведения ВС Азербайджана в регионе локальной антитеррористической операции фейковый режим принял решение о "самороспуске", это произошло 28 сентября. В этот же день Давид Бабаян принял решение сдаться - он добровольно прибыл из Ханкенди в Шушу, где был задержан.

"Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования"

– Бабаян

Азербайджанская генпрокуратура сообщает 30 сентября, что армянский политик решением суда арестован на четыре месяца. Он помещен в следственный изолятор СГБ Азербайджана.

В ходе следствия было установлено, что Давид Бабаян, родившийся в Ханкенди в 1973 году и последние 10 лет игравший роли "заместителя руководителя аппарата президента, помощника президента по внешнеполитическим вопросам, министра иностранных дел и помощника президента по особым поручениям" незаконного сепаратистского режима, в период Второй Карабахской войны и во время проведения Азербайджаном АТО в регионе, вместе с другими "руководящими должностными лицами" сепаратистского режима занимался деятельностью, поощряющей национальную рознь и ненависть, а также координировал действия террористических группировок.

Бабаян подозревается в организации преступлений, связанных с терроризмом, в числе которых обстрел баллистическими ракетами незащищенных населенных пунктов с гражданским населением, речь идет об обстреле Гянджи 17 октября 2020 года. В отношении Давида Бабаяна возбуждено уголовное дело более чем по 20 статьям УК АР, ему предъявлено обвинение.

Один из главарей сепаратистов Давид Бабаян сдался Баку

Один из главарей сепаратистов Давид Бабаян сдался Баку

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