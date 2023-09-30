В Азербайджане арестован Давид Бабаян

Опубликовано: 15:32, 30 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Один из лидеров армянских сепаратистов из Ханкенди арестован. Ранее Давид Бабаян добровольно прибыл для проведения расследования. Он обвиняется в организации преступлений, связанных с терроризмом.

Один из главарей фейкового сепаратистского режима, созданного и поддерживаемого Арменией на землях Азербайджана, Давид Бабаян арестован, информирует сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

Напомним, в незаконном сепаратистском образовании в Карабахском экономическом районе Азербайджана армянский политик Бабаян играл роль "министра иностранных дел". После успешного проведения ВС Азербайджана в регионе локальной антитеррористической операции фейковый режим принял решение о "самороспуске", это произошло 28 сентября. В этот же день Давид Бабаян принял решение сдаться - он добровольно прибыл из Ханкенди в Шушу, где был задержан.

"Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования"

– Бабаян

Азербайджанская генпрокуратура сообщает 30 сентября, что армянский политик решением суда арестован на четыре месяца. Он помещен в следственный изолятор СГБ Азербайджана.

В ходе следствия было установлено, что Давид Бабаян, родившийся в Ханкенди в 1973 году и последние 10 лет игравший роли "заместителя руководителя аппарата президента, помощника президента по внешнеполитическим вопросам, министра иностранных дел и помощника президента по особым поручениям" незаконного сепаратистского режима, в период Второй Карабахской войны и во время проведения Азербайджаном АТО в регионе, вместе с другими "руководящими должностными лицами" сепаратистского режима занимался деятельностью, поощряющей национальную рознь и ненависть, а также координировал действия террористических группировок.

Бабаян подозревается в организации преступлений, связанных с терроризмом, в числе которых обстрел баллистическими ракетами незащищенных населенных пунктов с гражданским населением, речь идет об обстреле Гянджи 17 октября 2020 года. В отношении Давида Бабаяна возбуждено уголовное дело более чем по 20 статьям УК АР, ему предъявлено обвинение.