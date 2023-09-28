РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Один из главарей сепаратистов Давид Бабаян сдался Баку

Один из главарей сепаратистов Давид Бабаян сдался Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Еще один главарь фейкового режима самопровозглашенной "НКР" – так называемый "министр иностранных дел" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана решил сдаться Азербайджану.

Бывший "министр иностранных дел" фейковой "НКР" Давид Бабаян принял решение не дожидаться своего ареста и сдаться на милость победителей, приехав из Ханкенди в Шушу.

Бабаян сообщил об этом решении в своем аккаунте в одной из соцсетей.

"Я включен в черный список Азербайджана, и азербайджанская сторона потребовала моего прибытия в Баку для соответствующего расследования. Я принял решение направиться сегодня из Ханкенди в Шушу"

- Давид Бабаян

Бабаян добавил, что опасается: его неявка или хуже того побег нанесет серьезнейший вред не только ему самому, но и его близким и родственникам, передает News.am.

Радует, что экс-чиновник все же осознал, что избежать ответа перед народом Азербайджана ему не удастся, и лучше принять нелегкое, но честное решение, чем быть доставленным в страну в наручниках и предстать там перед судом без малейших шансов на снисхождение.

Рубен Варданян арестован при попытке бегства в Армению

Рубен Варданян арестован при попытке бегства в Армению

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1185 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version