Вестник Кавказа

Форум «Машук» не сможет принять всех желающих

Машук
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Около 4 человек на место составляет конкурс для участия в молодежном форуме «Машук». Мероприятие стартует 9 августа.

Форум «Машук» в Пятигорске – это мероприятие, которое привлекает внимание тысяч людей. Более 8 тысяч человек подали заявки на участие в этом масштабном событии.

«Завершился прием заявок на участие в молодежном форуме „Машук“ платформы Росмолодежь. События, которое пройдет с 9 по 23 августа в Пятигорске. На 2 200 мест было подано 8 815 заявок, таким образом, конкурс на форум составил более 4 человек на место. Заявки на участие в форуме подали представители всех 89 регионов РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, 143 поступивших заявки – от жителей других стран»

– пресс-служба форума.

Одной из причин популярности мероприятия является его образовательная составляющая. Участники имеют возможность прослушать лекции и выступления от ведущих специалистов различных отраслей. Это позволяет наращивать знания, узнавать о последних тенденциях и технологиях, а также обсуждать актуальные проблемы с экспертами и соучастниками.

Форум «Машук» также является отличной площадкой для общения. Участники могут познакомиться с коллегами из разных регионов, обменяться контактами, поделиться опытом и идеями. Это помогает им расширить круг общения, найти партнеров для совместных проектов и развития своего бизнеса.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1765 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пятигорск может стать лучше в 200 раз

Пятигорск может стать лучше в 200 раз

Пятигорск частично останется без воды

Пятигорск частично останется без воды

На Северном Кавказе будет развиваться кино

На Северном Кавказе будет развиваться кино

Кинематографисты соберутся на Кавказе. Открыта регистрация на форум &quot;Новый вектор&quot;

Кинематографисты соберутся на Кавказе. Открыта регистрация на форум "Новый вектор"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы