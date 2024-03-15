Форум «Машук» не сможет принять всех желающих

Около 4 человек на место составляет конкурс для участия в молодежном форуме «Машук». Мероприятие стартует 9 августа.

Форум «Машук» в Пятигорске – это мероприятие, которое привлекает внимание тысяч людей. Более 8 тысяч человек подали заявки на участие в этом масштабном событии.

«Завершился прием заявок на участие в молодежном форуме „Машук“ платформы Росмолодежь. События, которое пройдет с 9 по 23 августа в Пятигорске. На 2 200 мест было подано 8 815 заявок, таким образом, конкурс на форум составил более 4 человек на место. Заявки на участие в форуме подали представители всех 89 регионов РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Кроме того, 143 поступивших заявки – от жителей других стран»

– пресс-служба форума.

Одной из причин популярности мероприятия является его образовательная составляющая. Участники имеют возможность прослушать лекции и выступления от ведущих специалистов различных отраслей. Это позволяет наращивать знания, узнавать о последних тенденциях и технологиях, а также обсуждать актуальные проблемы с экспертами и соучастниками.

Форум «Машук» также является отличной площадкой для общения. Участники могут познакомиться с коллегами из разных регионов, обменяться контактами, поделиться опытом и идеями. Это помогает им расширить круг общения, найти партнеров для совместных проектов и развития своего бизнеса.