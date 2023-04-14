Евро и юань уходят на выходные на подъеме

Опубликовано: 17:25, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На предстоящие выходные, субботу и воскресенье, а также на первый день послепасхальной рабочей недели Центробанк России поднял официальный курс евро и юаня, а вот доллар уходит на выходные в падении.

Доллар сдает свои позиции на предстоящие пасхальные выходные – официальный курс американской валюты "просел" на 17,13 копейки, и теперь она стоит 81,5045 рубля, сообщает Банк России.

А вот евро заметно подрос – курс европейской валюты увеличился на 16,02 копейки, превысив психологический рубеж в 90 рублей – до 90,16 рубля, передает РИА Новости.

Вслед за евро ненамного, на 2,37 копейки, но все же выросла и китайская национальная валюта – все выходные она будет торговаться по 11,8803 рубля,

Напомним, ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют на выходные, используя рыночные курсы Московской валютной биржи.