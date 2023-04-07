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Доллар и евро продолжили снижение рубля

Доллар и евро продолжили снижение рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Рубль сегодня продолжил снижение на торгах Московской биржи относительно доллара, евро и юаня. Курс американской валюты, в частности, уже достигал отметки выше 82 рублей.

Курс доллара сегодняшним утром достиг очередной вершины, поднявшись выше 82 рублей впервые с апрельских показателей 2022 года, говорят данные торгов на Московской бирже.

Рубль опускается и относительно европейской и китайской валют. Курс юаня вырос до 11,93 рубля, евро дорожает до 89,9 рубля, хотя минутами ранее достигал отметки 90 рублей.

Стоит добавить, что курс доллара расчетами "завтра" увеличился на 78 копеек и составил 82,15 рубля, юань подорожал на 13 копеек, до 11,93 рубля.

Доллар продолжает ускоренное движение вверх

Доллар продолжает ускоренное движение вверх

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