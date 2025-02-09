Вестник Кавказа

Туры в Турцию могут подешеветь на лето

Пляж в Анталии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Турции на фоне укрепления курса рубля может подешеветь на лето, считают туроператоры. Турция остается самым популярным зарубежным направлением для пляжного отдыха.

Путевки в Турцию могут подешеветь для российских туристов, считают туроператоры.

Сейчас туры можно приобрести по более выгодной цене, сказывается укрепившийся курс рубля.

"Туры в Турцию номинируются в евро и оплачиваются в российских рублях по внутреннем курсу туроператора, поэтому в случае дальнейшего укрепления рубля стоимость отдыха в Турции сможет стать более привлекательной"

– туроператор "Интурист"

Также сообщается, что часть отелей в Анталье на предстоящее лето сохранили цены на уровне прошлогодних.

Акции раннего бронирования - еще один способ сэкономить на летнем отдыхе, напомнили в Fun&Sun.

"Сейчас у отелей скидки достигают 30%, то есть в пакете это выгода в 15%, так как примерно половина стоимости - это перевозка"

– сообщение

Туристам, которых интересуют конкретные даты и отели, лучше не затягивать с покупкой тура на лето, передает ТАСС.

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