Туры в Турцию могут подешеветь на лето

Путевки в Турцию могут подешеветь для российских туристов, считают туроператоры.
Сейчас туры можно приобрести по более выгодной цене, сказывается укрепившийся курс рубля.
"Туры в Турцию номинируются в евро и оплачиваются в российских рублях по внутреннем курсу туроператора, поэтому в случае дальнейшего укрепления рубля стоимость отдыха в Турции сможет стать более привлекательной"
– туроператор "Интурист"
Также сообщается, что часть отелей в Анталье на предстоящее лето сохранили цены на уровне прошлогодних.
Акции раннего бронирования - еще один способ сэкономить на летнем отдыхе, напомнили в Fun&Sun.
"Сейчас у отелей скидки достигают 30%, то есть в пакете это выгода в 15%, так как примерно половина стоимости - это перевозка"
– сообщение
Туристам, которых интересуют конкретные даты и отели, лучше не затягивать с покупкой тура на лето, передает ТАСС.