ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Россия гарантированно останется под действием санкций ЕС, направленных на индивидуальных лиц, информирует Совет союза. Напомним, что рестрикции были наложены после воссоединения Крыма с РФ.
«Согласно заявлению Совета ЕС, индивидуальные санкции будут действовать до 15 сентября 2024 года. В контексте пересмотра санкций совет также принял решение не продлевать меры в отношении трех лиц и исключить из списка девять умерших»
– Совет Евросоюза
Санкции против России были введены западными странами и их союзниками, начиная с 2014 года после возвращения Крыма. Санкции усилились после начала СВО. Отметим, что рестрикции 2014 год, в основном касались отдельных лиц и компаний, которые были связаны с воссоединением Крыма.
Санкции охватывают широкий спектр мер и направлены на ослабление экономической, финансовой и технологической мощи России.
Основные меры включают:
- Исключение некоторых российских банков из международной платежной системы SWIFT, что затрудняет проведение международных банковских операций.
- Замораживание активов Центрального банка России, ограничивающее способность России использовать свои международные резервы.
- Эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также ограничения на поставки газа.
- Запрет на экспорт в Россию широкого спектра товаров и технологий, включая высокотехнологичное оборудование, электронику, компоненты для авиации и космической индустрии.
- Запреты на въезд и визовые ограничения для российских граждан, в том числе для государственных чиновников, бизнесменов и их семей.