ЕС продлил ана погода индивидуальные санкции против российской стороны. Списки были скорректированы.

Россия гарантированно останется под действием санкций ЕС, направленных на индивидуальных лиц, информирует Совет союза. Напомним, что рестрикции были наложены после воссоединения Крыма с РФ.

«Согласно заявлению Совета ЕС, индивидуальные санкции будут действовать до 15 сентября 2024 года. В контексте пересмотра санкций совет также принял решение не продлевать меры в отношении трех лиц и исключить из списка девять умерших»

– Совет Евросоюза

Санкции против России были введены западными странами и их союзниками, начиная с 2014 года после возвращения Крыма. Санкции усилились после начала СВО. Отметим, что рестрикции 2014 год, в основном касались отдельных лиц и компаний, которые были связаны с воссоединением Крыма.

Санкции охватывают широкий спектр мер и направлены на ослабление экономической, финансовой и технологической мощи России.

Основные меры включают:

Исключение некоторых российских банков из международной платежной системы SWIFT, что затрудняет проведение международных банковских операций.

Замораживание активов Центрального банка России, ограничивающее способность России использовать свои международные резервы.

Эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также ограничения на поставки газа.

Запрет на экспорт в Россию широкого спектра товаров и технологий, включая высокотехнологичное оборудование, электронику, компоненты для авиации и космической индустрии.

Запреты на въезд и визовые ограничения для российских граждан, в том числе для государственных чиновников, бизнесменов и их семей.