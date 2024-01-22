Евросоюз готовит санкции против РФ

Запад готовит введение очередных санкционных пакетов против России. Это анонсировали в ЕС и США. Санкции будет направлены против промышленного комплекса РФ.

Руководство Евросоюза готовит очередной пакет санкций против России, который будет одобрен к 23 февраля. Известно, что это будет одним из наиболее обширных пакетов санкций.

«Послы ЕС только что принципиально договорились о 13-м пакете санкций... Этот пакет один из самых обширных, одобренных ЕС. Он пройдет письменную процедуру и будет официально одобрен к 24 февраля»

- председательство Бельгии в Совете ЕС.

Накануне Вашингтон анонсировал введение очередного санкционного пакета, призванного снизить производительность промышленного комплекса РФ, а также сократить число источников доходов экономики российской стороны.