Россия готовит ответ на новые санкции Европы

Давление на Россию будет продолжаться, Москва готовит ответ на новые европейские санкции. Ранее в СМИ сообщили о готовящемся новом пакете санкций против России.

Заместитель руководителя российской дипломатии Александр Грушко сообщил, что сейчас Россия исходит из того, что санкционное давление со стороны Запада будет продолжено.

"Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться, Запад по-другому не действует. Разумеется, ответные меры последуют"

- Александр Грушко

Ранее издание Bloomberg заявило, что в ЕС обсуждают новый пакет антироссийских ограничений. Его планируется одобрить к годовщине начала СВО – 24 февраля.