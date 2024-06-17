ЕС готовит ответ Грузии на закон об иноагентах

Страны Евросоюза могут принять ряд мер в отношении Грузии за то, что руководство страны приняло скандальный закон об иноагентах. Ранее в ЕС отмечали, что этот шаг затормозит евроинтеграцию республики.

Европейский союз приступил к рассмотрению вариантов ответа Грузии на принятие закона об иноагентах. Об этом говорится в сообщении на портале Euractiv, который ссылается на внутренний проект документа.

В материале сказано, что в ЕС задумались о временном отказе от двусторонних визитов высокого уровня, а также о заморозке переговоров и подписания соглашений с Грузией.

Кроме того, ЕС может на неопределенный срок отказаться от встреч и мероприятий по соглашению об ассоциации.

Закон об иноагентах в Грузии

Первую попытку принять этот закон руководство республики предприняло весной прошлого года, однако в итоге отказалось от этой идеи из-за массовых митингов. Через год власти вернулись к рассмотрению законопроекта. В течение месяца он был принят в трех чтениях. После этого свое вето на законопроект наложила президент, однако парламент преодолел его и в конечном счете принял закон.