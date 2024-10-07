Страны ЕС подписали документ о европейском будущем Грузии

Будущее Грузии в Европе решится на предстоящих выборах в парламент, заявили представители 13 стран Евросоюза. Чтобы вступить в международную организацию им предстоит отказаться от политики нынешней власти.

Без изменений в нынешней политики Грузия не сможет вступить в ЕС, говорится в объединенном сообщении руководителей МИД и министерств по делам Европы 13 стран Европейского Союза.

«Двери открыты и останутся открытыми. Именно поэтому Европейский Совет вновь подтвердил свою непоколебимую солидарность с грузинским народом и готовность продолжать поддерживать грузин на пути к европейскому будущему. Давайте также уточним — мы ожидаем от грузинского правительства обеспечения свободных и справедливых выборов»

- заявление

Помимо этого, в нем указано, что избирателям предстоит голосовать за или против европейского будущего страны.

Отметим, что до парламентских выборов в Грузии осталось меньше недели. Они пройдут 26 октября, в субботу.