Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции

Примерно через полчаса в центре грузинской столицы начнется акция за вступление в ЕС. Ее участники призывают также отказаться от политики "Грузинской мечты".

Сегодня на площади Свободы в Тбилиси в 19:00 (18:00 мск) начнется митинг "Грузия выбирает Евросоюз".

Организаторы акции – члены гражданского общества и оппозиционеры, выступающие против политики правящей партии республики. По их словам, данный митинг станет своего рода репетиций перед выборами в парламент, запланированными на следующую субботу.

К месту акции уже начинаются стягиваться люди. В настоящее время на месте находится небольшая группа людей. Они размахивают флаги с призывом освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили.