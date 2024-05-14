Вестник Кавказа

Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции

Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции
Примерно через полчаса в центре грузинской столицы начнется акция за вступление в ЕС. Ее участники призывают также отказаться от политики "Грузинской мечты".

Сегодня на площади Свободы в Тбилиси в 19:00 (18:00 мск) начнется митинг "Грузия выбирает Евросоюз".

Организаторы акции – члены гражданского общества и оппозиционеры, выступающие против политики правящей партии республики. По их словам, данный митинг станет своего рода репетиций перед выборами в парламент, запланированными на следующую субботу.

К месту акции уже начинаются стягиваться люди. В настоящее время на месте находится небольшая группа людей. Они размахивают флаги с призывом освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Тбилиси готовится к митингу в поддержку евроинтеграции
600 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Папуашвили: радикальная оппозиция готовит митинг 27 октября

Папуашвили: радикальная оппозиция готовит митинг 27 октября

Оппозиция устроит автопробег в Армении

Оппозиция устроит автопробег в Армении

В США опровергли свою причастность к протестам в Грузии

В США опровергли свою причастность к протестам в Грузии

Полиция задержала 26 человек на митинге у здания МИД Армении

Полиция задержала 26 человек на митинге у здания МИД Армении

Беспорядки в Киргизии - что случилось в Бишкеке?

Беспорядки в Киргизии - что случилось в Бишкеке?

Премьер Грузии готов обсудить с молодежью закон об иноагентах

Премьер Грузии готов обсудить с молодежью закон об иноагентах

Полиция задержала свыше 180 участников акций протеста в Тбилиси 

Полиция задержала свыше 180 участников акций протеста в Тбилиси 

В правящей партии Грузии назвали единственный сценарий смены власти

В правящей партии Грузии назвали единственный сценарий смены власти

НАТО потребовало отменить закон об иноагентах в Грузии

НАТО потребовало отменить закон об иноагентах в Грузии

Что происходит в Грузии после принятия закона об иноагентах

Что происходит в Грузии после принятия закона об иноагентах

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы