Ереван готов обсудить с Баку признание территорий

В МИД Армении заявили о желании обсудить с Азербайджаном взаимное признание территорий. Ранее в ведомстве сообщили о встрече глав МИД двух стран в Алматы.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван готов обсуждать с Баку вопрос признания территориальной целостности двух стран.

Он отметил, что интерес Армении и Азербайджана заключается в обсуждении вопроса о признании территориальной целостности и суверенитета в рамках алматинского договора.

Мирзоян добавил, что обсуждение деталей делимитации армяно-азербайджанской границы продолжается на уровне двусторонних комиссий.

Напомним, пресс-секретарь главы МИД РА Ани Бадалян заявила о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана 10 мая в Алматы.