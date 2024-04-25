Вестник Кавказа

Ереван готов обсудить с Баку признание территорий

Ереван готов обсудить с Баку признание территорий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Армении заявили о желании обсудить с Азербайджаном взаимное признание территорий. Ранее в ведомстве сообщили о встрече глав МИД двух стран в Алматы.

Глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван готов обсуждать с Баку вопрос признания территориальной целостности двух стран.

Он отметил, что интерес Армении и Азербайджана заключается в обсуждении вопроса о признании территориальной целостности и суверенитета в рамках алматинского договора.

Мирзоян добавил, что обсуждение деталей делимитации армяно-азербайджанской границы продолжается на уровне двусторонних комиссий.

Напомним, пресс-секретарь главы МИД РА Ани Бадалян заявила о встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана 10 мая в Алматы.

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