На фельдшера скорой помощи напал мужчина на северо-западе Армении

Фельдшер "скорой помощи" подвергся нападению в селе Азатан. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

В Ширакской области Армении совершено нападение на работника "скорой помощи". Об этом сказано в сообщении, распространенном 21 февраля МВД республики.

В министерстве отметили, что в ночь с четверга на пятницу в село Азатан была вызвана "скорая". Она направилась в населенный пункт из Гюмри во главе с 31-летним фельдшером.

Он начал оказывать помощь 75-летнему мужчине, однако в этот момент к нему подскочил 44-летний сын пенсионера и ударил его пепельницей по лицу. Пострадавшего отвезли в больницу в Гюмри. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

Нападавшего уже задержали и доставили в полицию. Материалы дела переданы в Следственный комитет.