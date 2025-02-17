Вестник Кавказа

На фельдшера скорой помощи напал мужчина на северо-западе Армении

На фельдшера скорой помощи напал мужчина на северо-западе Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Фельдшер "скорой помощи" подвергся нападению в селе Азатан. Его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

В Ширакской области Армении совершено нападение на работника "скорой помощи". Об этом сказано в сообщении, распространенном 21 февраля МВД республики.

В министерстве отметили, что в ночь с четверга на пятницу в село Азатан была вызвана "скорая". Она направилась в населенный пункт из Гюмри во главе с 31-летним фельдшером.

Он начал оказывать помощь 75-летнему мужчине, однако в этот момент к нему подскочил 44-летний сын пенсионера и ударил его пепельницей по лицу. Пострадавшего отвезли в больницу в Гюмри. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

Нападавшего уже задержали и доставили в полицию. Материалы дела переданы в Следственный комитет.

 

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