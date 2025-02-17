Вестник Кавказа

В Казахстане ограничили движение на ряде дорог из-за непогоды

Автодорога в Казахстане
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане придется снизить скорость на дорогах в трех областях. Причиной стали сильные снегопады.

Сложные погодные условия повлияли на дорожную ситуацию в нескольких областях Казахстана, введены ограничения, передали в "КазАвтоЖол". 

В Атырауской области движение машин ограничили на участке дороги от Актобе до российско-казахстанской границы (км 337-492). Также потеря времени не исключена на участке трассы "Доссор- Актау" (км 3 -120). 

В Актюбинской области задержаться придется на двух участках магистрали  "Актобе - граница РФ". Здесь ограничения введены с  255 по 337 км, а также с 14 по 255 км. 

В Западно-Казахстанская области возможно остановки на дороге "Актобе - Уральск - граница РФ" с 394 км по 526 км.

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