В Казахстане ограничили движение на ряде дорог из-за непогоды

В Казахстане придется снизить скорость на дорогах в трех областях. Причиной стали сильные снегопады.

Сложные погодные условия повлияли на дорожную ситуацию в нескольких областях Казахстана, введены ограничения, передали в "КазАвтоЖол".

В Атырауской области движение машин ограничили на участке дороги от Актобе до российско-казахстанской границы (км 337-492). Также потеря времени не исключена на участке трассы "Доссор- Актау" (км 3 -120).

В Актюбинской области задержаться придется на двух участках магистрали "Актобе - граница РФ". Здесь ограничения введены с 255 по 337 км, а также с 14 по 255 км.

В Западно-Казахстанская области возможно остановки на дороге "Актобе - Уральск - граница РФ" с 394 км по 526 км.