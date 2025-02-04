Советника губернатора Ростовской области задержали в рамках уголовного дела

Советник главы Ростовской области Гончаров был задержан силовиками по уголовному делу о хищении 155 млн рублей.

Правоохранители Ростовской области задержали советника губернатора Ростовской области Виктора Гончарова по уголовному делу главы минсельхоза региона Константина Рачаловского, поведали в правоохранительных структурах.

Ранее у Гончарова прошли обыски.

Отметим, что уголовное дело было возбуждено в отношении замгубернатора и главы минсельхоза Рачаловского по факту превышения полномочий. Ему вменяют в вину превышение должностных полномочий, которое стоило бюджету более 155 млн рублей.

Согласно позиции следствия, Рачаловский добился выделения бюджетной помощи предприятиям, которые были признаны банкротами.

Отметим, что это уже третье задержание крупного чиновника в регионе за последнее время. Помимо Гончарова и Рачаловского фигурантом уголовного дела стала также министр финансов Ростовской области Лилия Федотова.