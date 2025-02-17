ВВП Армении вырос почти на 6% за прошлый год

Экономика Армении выросла почти на 6% за минувший год. Общий объем экономического производства составил около $25 млрд.

Рост ВВП Армении составил 5,9% за минувший год, поведали в статистическом комитете республики.

Сообщается, что номинальный ВВП республики составил порядка $25 млрд. При расчете на одного жителя показатель составляет около $8,5 тыс.

Отмечается, что наиболее значительное прибавление экономических показателей зафиксировано в недвижимости – около 19%, а также в сфере финансов – около 18%.

Снижение показателей производства фиксируется в горнодобывающей промышленности (8%), а также в логистике – около 6%.

Власти страны прогнозируют рост экономики Армении на уровне 5% в этом году.