Вестник Кавказа

ВВП Армении вырос почти на 6% за прошлый год

ВВП Армении вырос почти на 6% за прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Экономика Армении выросла почти на 6% за минувший год. Общий объем экономического производства составил около $25 млрд.

Рост ВВП Армении составил 5,9% за минувший год, поведали в статистическом комитете республики. 

Сообщается, что номинальный ВВП республики составил порядка $25 млрд. При расчете на одного жителя показатель составляет около $8,5 тыс. 

Отмечается, что наиболее значительное прибавление экономических показателей зафиксировано в недвижимости – около 19%, а также в сфере финансов – около 18%. 

Снижение показателей производства фиксируется в горнодобывающей промышленности (8%), а также в логистике – около 6%. 

Власти страны прогнозируют рост экономики Армении на уровне 5% в этом году.

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