Самолеты свяжут Стамбул и Караганду

Между Карагандой и Стамбулом летом будет запущен прямой рейс. Перевозчиком будет выступать FlyArystan.
Авиарейсы из Караганды в Стамбул начнет в июне выполнять казахстанский лоукостер FlyArystan.
Самолеты будут летать по новому маршруту каждую среду и пятницу, начиная с 4 июня. Ожидается, что это упростит международные путешествия для жителей Караганды и окрестных населенных пунктов.
"Аэропорт Караганды – международный, а это значит, что в партнерстве с авиакомпаниями он может связать нас с ключевыми хабами, такими как Стамбул, Дубай, Пекин, Шанхай. Я уверен, это только начало большой работы"
– дирекция аэропорта
Билеты уже поступили в продажу и доступны онлайн.