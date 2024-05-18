Вестник Кавказа

Самолеты свяжут Стамбул и Караганду

Самолеты свяжут Стамбул и Караганду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Между Карагандой и Стамбулом летом будет запущен прямой рейс. Перевозчиком будет выступать FlyArystan.

Авиарейсы из Караганды в Стамбул начнет в июне выполнять казахстанский лоукостер FlyArystan.

Самолеты будут летать по новому маршруту каждую среду и пятницу, начиная с 4 июня. Ожидается, что это упростит международные путешествия для жителей Караганды и окрестных населенных пунктов.

"Аэропорт Караганды – международный, а это значит, что в партнерстве с авиакомпаниями он может связать нас с ключевыми хабами, такими как Стамбул, Дубай, Пекин, Шанхай. Я уверен, это только начало большой работы"

– дирекция аэропорта

Билеты уже поступили в продажу и доступны онлайн.

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