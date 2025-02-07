Вестник Кавказа

При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия – Рубио

При Трампе у Ирана не будет ядерного оружия – Рубио
© Фото: Max Goldberg from USA/Creative Commons Attribution 2.0
В Госдепе США сказали, что при президентстве Трампа у Ирана не будет ядерного оружия. Ранее госсекретарь назвал Тегеран последней проблемой Ближнего Востока.

Американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж сообщил, что Тегеран не будет обладать ядерным оружием.

Он подчеркнул, что при президентстве Дональда Трампа у Ирана не будет ядерного оружия, в данном вопросе ни у кого не должно быть сомнений.

Ранее Рубио назвал Иран единственной проблемой Ближнего Востока. Он пояснил, что все террористические группировки в регионе контролируются Тегераном.

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