Вестник Кавказа

Самолет Сочи – Томск сел в Оренбурге

Самолет Сочи – Томск сел в Оренбурге
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Пассажирский самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший сегодня в Томск из курортного Сочи, ушел на незапланированный аэродром в Оренбурге из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

Самолет А321 Сочи – Томск российской авиакомпании Nordwind, выполнявший авиарейс NWS483 Сочи – Томск, пролетая над Казахстаном, ушел на запасной аэродром в Оренбурге из-за ухудшения самочувствия пассажира, сообщает Telegram-канал Aviaincident.

"При выполнении полета авиарейса по маршруту Сочи - Томск в воздушном пространстве Казахстана командир корабля доложил о больном пассажире на борту и принял решение следовать на незапланированный аэродром Оренбург"

- Telegram-канал Aviaincident

Командир воздушного судна запросил скорую помощь по прибытию, посадка прошла в штатном режиме.

Больной пассажир был доставлен в ближайшую больницу, о его состоянии не сообщается.

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