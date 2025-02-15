Крыша дома горела в Крыму

Крупный пожар произошел сегодня в одном из сел Крыма. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях республиканского МЧС. В тушении участвовали и добровольцы.

Серьезное возгорание началось в пятницу в Крыму, сообщает региональное управление МЧС.

Загорелась крыша небольшого (в один этаж) частного дома в селе Владимировка, которое находится в Красногвардейском районе.

Общая площадь пожара достигла 64 "квадрата".

С огнем боролись не только пожарные, но и ‍представители добровольной пожарной команды.

В МЧС уточнили, что в результате никто не пострадал.