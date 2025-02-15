Крыша дома горела в Крыму

Крупный пожар произошел сегодня в одном из сел Крыма. Видео с места событий было опубликовано в соцсетях республиканского МЧС. В тушении участвовали и добровольцы.
Серьезное возгорание началось в пятницу в Крыму, сообщает региональное управление МЧС.
Загорелась крыша небольшого (в один этаж) частного дома в селе Владимировка, которое находится в Красногвардейском районе.
Общая площадь пожара достигла 64 "квадрата".
С огнем боролись не только пожарные, но и представители добровольной пожарной команды.
В МЧС уточнили, что в результате никто не пострадал.