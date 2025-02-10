В Ереване произошел пожар на крыше многоэтажки

Ночью в Ереване горела крыша многоэтажного здания. Пламя было потушено, пострадавших не было.

Сегодня ночью произошло возгорание на крыше 16-этажного здания в Ереване, расположенного на Тбилисском шоссе. Об этом сообщили в спасательной службе.

К месту инцидента прибыли два пожарных расчета с одной автолестницей. Огнеборцы оперативно потушили возгорание, площадь которого составила около 20 кв м.

Как выяснили спасатели, пламя охватило птичник на крыше здания. Пожар затронул также деревянные перекрытия многоэтажки. Пострадавших не было.