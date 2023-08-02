Вестник Кавказа

Знаменитую гору Джуца будет охранять государство на Ставрополье

Знаменитую гору Джуца будет охранять государство на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Гора Джуца, которая относится к числу самых известных достопримечательностей Кавминвод, получила статус охранной зоны – это означает, что на ней нельзя вести никакую деятельность.

Новая охранная зона появилась на Ставрополье – речь идет о горе Джуца, которая находится в Предгорном округе и служит точкой притяжения для туристов. Подробности рассказали в краевом правительстве.

Постановление, согласно которому горе был присвоен новый статус, подписал губернатор Ставрополья.

Как напомнил глава Минприроды Ставрополья Олег Безменов, гора Джуца известна месторождениями лечебных вод, прекрасными видами, особой флорой и фауной. Кроме того, на ней расположены памятники истории и культуры.

"Теперь на 203,95 га ее территории создана охранная зона, где запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы"

– министр

В общей сложности площадь Джуцы превышает 451 га. Четырнадцать видов растений, которые растут на горе, включены в Красную книгу России.
Кроме того, на горе есть древний могильник "Горно-Джуцкий" (I тыс н.э.), а также несколько погребений, которые датируются рубежом VII-VI вв. до н.э.

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