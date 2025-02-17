Школьница ранена на учебных стрельбах в Сочи

ЧП произошло несколько дней назад во время учебных стрельб в одной из школ Сочи. Травму глаза получила девушка-подросток. По словам медиков, слепота ей не угрожает.

Инцидент произошел во время учебных стрельб в одной из школ Сочи, рассказали в МВД Краснодарского края.

В результате получила травму школьница. О ЧП полиции сообщили из медучреждения, куда доставили пострадавшую. Оказалось, что у нее травма глаза, нанесенная из пневматического оружия.

"В результате проверки выяснилось, что 14-летняя девушка, ученица гимназии, была травмирована во время учебных стрельб, которые проходили на уроке. "После окончания занятий подростка доставили в медучреждение, где ей оказали необходимую медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение"

– МВД

Зрению школьницы ничего не угрожает.

Идет расследование.