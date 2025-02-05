Замгубернатора Ростовской области отправили под домашний арест на два месяца

Чиновник из Ростовской области Рачаловский, ставший фигурантом уголовного дела, получил два месяца домашнего ареста.

Замгубернатора Ростовской области отправлен под домашний арест по решению суда, поведали в пресс-службе регионального ФСБ.

"Константину Рачаловскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца"

– УФСБ

Отметим, что чиновник проходит фигурантом уголовного дела о бюджетных вливаниях в обанкротившиеся предприятия. Потери казны превышают 155 млн рублей.

Рачаловский был главой аграрного комплекса региона с 2014 года, в 2023 году он стал замглавы Ростовской области.

Отметим, что силовики завели ряд дел на членов правительства Ростовской области. Были задержаны глава транспортного комплекса Виталий Кушнарев, а также министр финансов Лилия Федотова. Также сегодня стало известно о задержании советника главы области Виктора Гончарова.