Вестник Кавказа

Замгубернатора Ростовской области отправили под домашний арест на два месяца

Здание кисловодского городского суда
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Чиновник из Ростовской области Рачаловский, ставший фигурантом уголовного дела, получил два месяца домашнего ареста.

Замгубернатора Ростовской области отправлен под домашний арест по решению суда, поведали в пресс-службе регионального ФСБ. 

"Константину Рачаловскому избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца"

– УФСБ 

Отметим, что чиновник проходит фигурантом уголовного дела о бюджетных вливаниях в обанкротившиеся предприятия. Потери казны превышают 155 млн рублей. 

Рачаловский был главой аграрного комплекса региона с 2014 года, в 2023 году он стал замглавы Ростовской области. 

Отметим, что силовики завели ряд дел на членов правительства Ростовской области. Были задержаны глава транспортного комплекса Виталий Кушнарев, а также министр финансов Лилия Федотова. Также сегодня стало известно о задержании советника главы области Виктора Гончарова.

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