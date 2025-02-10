Власти Ставрополья будут контролировать уборку снега коммунальщиками

Глава Ставрополья Владимир Владимиров призвал все службы ЖКХ региона усилить контроль за уборкой снега после мощного снегопада, потребовав в первую очередь расчистить от дороги и дворы.

Коммунальным службам Ставропольского края следует обеспечить усиленный контроль за работой ресурсоснабжающих организаций и организовать массовую уборку снега, написал в своенм Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"На Ставрополье в ближайшие дни сохранятся сложные погодные условия, морозы и снегопады. Сегодня собрал министров, которые отвечают за работу систем жизнеобеспечения, и глав территорий. Поставил задачу: обеспечить усиленный контроль за работой коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций. В том числе в выходные дни. Каждое подразделение должно иметь аварийные бригады, готовые оперативно включиться в работу"

- Владимир Владимиров

В первую очередь коммунальщикам нужно сосредоточить усилия и проконтролировать расчистку дорог и дворов, а при необходимости самим взяться за лопаты, как это сделала администрация курортных Ессентуков, отметил губернатор.

А вот администрация города вышла на уборку улиц от снега. Полностью поддерживаю такое замглавы по ЖКХ мэра Пятигорска уже получил выговор за то, что работы по уборке снега начались позже, чем нужно, - добавил Владимиров, призвав коммунальные службы организовать круглосуточное дежурство.