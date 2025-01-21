Вестник Кавказа

Фундамент дружбы России и Китая нерушим – глава МИД КНР

Фундамент дружбы России и Китая нерушим – глава МИД КНР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД КНР заявил, что фундамент дружбы России и Китая нерушим. Он подчеркнул, что Пекин готов работать с Москвой для реализации консенсуса.

Глава китайской дипломатии Ван И на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о нерушимости дружбы России и Китая.

Он отметил, что обе страны – основные страны-победительницы во Второй мировой войне и постоянные члены СБ ООН, которые разделяют важную ответственность по защите результатов Второй мировой войны и поддержанию послевоенного миропорядка.

Министр подчеркнул, что фундамент российско-китайской дружбы нерушим вне зависимости от изменения ситуации.

Ван И добавил, что Пекин готов работать с Москвой для реализации важного консенсуса, достигнутого главами государств, а также содействовать развитию отношений стран.

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