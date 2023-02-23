В КБГУ стартовал Год защитника Отечества

В Кабардино-Балкарском госуниверситете сегодня стартовал Год защитника Отечества, который открылся выставкой "Лицо героя" и фильмом о Донбассе, помнить о прошлом призвал молодежь депутат парламента КБР Герман Шевчук.

Сегодня в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) открылся Год защитника Отечества – он стартовал с выставки о ветеранах Великой Отечественной войны "Лицо героя" и кинофильма "Донбасс. Вчера, сегодня, завтра", сообщили в пресс-службе вуза.

Торжественное открытие началось с памятного митинга, в котором участвовали преподаватели вуза и гости - представители власти, ветераны правоохранительных органов, юнармейцы, а также сотрудники университета – они возложили цветы к памятнику студентам и преподавателям КБГУ, передает ТАСС.

"Тематика года отражает приоритеты современной России - патриотизм, преемственность поколений и уважение к защитникам Родины во все времена"

- проректор КБГУ по молодежной политике и воспитательной работе Беслан Назранов

Запомнилось юношам и девушкам и выступление руководителя центра гражданско-патриотического воспитания молодежи КБГУ, депутата парламента КБР Германа Шевчука, который призвал молодежь никогда не забывать о прошлом.