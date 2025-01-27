Вестник Кавказа

ЕС начнет снимать санкции с Сирии с понедельника

Флаг Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Решение о поэтапной снятии санкции Сирии обсудят главы МИД стран ЕС на заседании в понедельник. Оно коснется сфер энергетики, транспорта и экономики.

На заседании 24 февраля главы МИД стран ЕС могут принять решение о постепенном снятии санкций с Сирии в определенных областях, рассказал представитель организации в разговоре с журналистами.

"Совет ЕС одобрит приостановку ряда санкций против Сирии в сферах энергетики, транспорта. Кроме того, будет сделано исключение из санкций для банковского сектора, которое позволит взаимодействовать с Сирией по транзакциям, связанным с реконструкцией"

- представитель ЕС

Он передал, что главная цель снятия санкций – предоставление возможностей Сирии для реконструкции государства. Представители ЕС будут внимательно следить за действиями новых властей в республике: в случае, если будут сделаны "шаги не в том направлении", санкции будут восстановлены.

Напомним, что одним из самых важных направлений в развитии Сирии выступает сфера энергетики. С таким мнением, в частности, выступил МИД Турции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
925 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Посольство Азербайджана открылось в Дамаске

Посольство Азербайджана открылось в Дамаске

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

США назвали Иран последней проблемой Ближнего Востока

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Путин впервые поговорил с новым руководством Сирии

Путин впервые поговорил с новым руководством Сирии

Мужчину арестовали за содействие террористам на Ставрополье

Мужчину арестовали за содействие террористам на Ставрополье

Турецкие рынки пополнятся товарами из Сирии

Турецкие рынки пополнятся товарами из Сирии

Москва готова оказать гуманитарную помощь Дамаску – постпред РФ при ООН

Москва готова оказать гуманитарную помощь Дамаску – постпред РФ при ООН

Дамаск назвал условие сохранения российских военных баз в Сирии

Дамаск назвал условие сохранения российских военных баз в Сирии

В Сирии заявили о важности сотрудничества с Россией

В Сирии заявили о важности сотрудничества с Россией

Эрдоган посетит Сирию перед месяцем Рамадан - СМИ

Эрдоган посетит Сирию перед месяцем Рамадан - СМИ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы