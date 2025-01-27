ЕС начнет снимать санкции с Сирии с понедельника

На заседании 24 февраля главы МИД стран ЕС могут принять решение о постепенном снятии санкций с Сирии в определенных областях, рассказал представитель организации в разговоре с журналистами.
"Совет ЕС одобрит приостановку ряда санкций против Сирии в сферах энергетики, транспорта. Кроме того, будет сделано исключение из санкций для банковского сектора, которое позволит взаимодействовать с Сирией по транзакциям, связанным с реконструкцией"
- представитель ЕС
Он передал, что главная цель снятия санкций – предоставление возможностей Сирии для реконструкции государства. Представители ЕС будут внимательно следить за действиями новых властей в республике: в случае, если будут сделаны "шаги не в том направлении", санкции будут восстановлены.
Напомним, что одним из самых важных направлений в развитии Сирии выступает сфера энергетики. С таким мнением, в частности, выступил МИД Турции.