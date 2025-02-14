Вестник Кавказа

Танкер столкнулся с сухогрузом в море рядом с Геленджиком

Корабль на рейде
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Крупная авария произошла сегодня в Черном море неподалеку от Геленджика. Там столкнулись танкер и сухогруз, на помощь им направили буксиры.

В пятницу неподалеку от побережья Черного моря столкнулись танкер и сухогруз. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 21 февраля в Telegram-канале Муниципального центра управления Геленджика.

Инцидент случился возле Кабардинки (Геленджик). Согласно предварительным данным, одно судно зацепилось пером руля за якорную цепь второго.

"По информации Федерального агентства морского и речного транспорта, суда целые, не тонут, угрозы разлива нефтепродуктов нет, пострадавших нет"

– МЦУ Геленджика

В результате ЧП оба судна застряли и не смогли разойтись собственными силами. На помощь им направили два буксира.

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