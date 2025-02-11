Дороги вокруг Азова станут лучше

Автомобильные дороги вокруг Азовского моря станут лучше: уже через год будет подготовлен план их расширения, а к 2030 году дорожные службы приведут их в полный порядок, говорится в поручении президента.

В скором времени российским автотуристам, полюбившим отдыхать на Азовском море, не придется сетовать на неухоженные дороги - президент России Владимир Путин поручил уже до февраля 2026 года рассмотреть возможность их расширения, а в последующем, до 2030 гола привести их в надлежащее состояние.

Глава государства утвердил перечень поручений по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, включающий в себя и приведение в порядок дорог к Черному и Азовскому морям, говорится в поручении президента, передает РИА Новости.

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Республики Крым и города Севастополь... с учетом ранее данных поручений по вопросам развития подъездных автомобильных дорог к побережьям Черного и Азовского морей и кольцевой автомобильной дороги вокруг Азовского моря рассмотреть возможность приведения в нормативное состояние до 2030 года автомобильных дорог вокруг Азовского моря и их расширения для организации четырехполосного движения"

- перечень поручений Владимира Путина

Документом жестко регламентируются и сроки работ: так, план расширения и ремонта дорог должен быть готов к 1 февраля 2026 года, ответственными за него назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, россияне вдвое чаще стали бронировать отели на курортах Азовского моря на лето. Часть туристов переориентировалась с черноморской Анапы на фоне ситуации с разливом мазута в Анапе, сообщили в АТОР.