В АТОР рассказали о преимуществах летнего отдыха на Каспии и Азове

Мечтой каждого россиянина всегда было провести отпуск на черноморском пляже, причем лучше в Сочи, однако лететь туда летом слишком дорого, добраться в Крым или Анапу можно только поездом или на машине, но Россию омывают еще 14 морей.

Сочи – не единственный и неповторимый вариант для полноценного отдыха на море: помимо Черного, Россию омывают еще 14 морей, проблема лишь в том, что почти все они – холодные, но, как говорится, есть варианты, сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Первое и главное - отдых на пляже и "пляжный отдых" – две совершенно разные вещи. Конечно, если вы не представляете себе пляжного отдыха без купания в море, то, по крайней мере, оно должно быть теплым – но и здесь все просто: совсем близко, в Дагестане, можно прекрасно отдохнуть на Каспийском море – теплом, ласковом, причем на пляже, где можно побыть и поплавать просторно и вольготно, а не "килькой в банке".

Море здесь особое – чистое и теплое, а инфраструктура побережья хорошеет день ото дня. В июле вода с утра уже +22, а днем в сезон – все 26. И, в отличие от Сочи, мало навязчивого "сервиса" и многолюдства. К тому же - пологий вход в воду и отсутствие медуз. Минус только один - короткий сезон для комфортного купания, от середины июня до конца августа. И потом – тут интересно. Пляжный отдых можно сочетать с экскурсиями и не скучать, хотя пока комфортных качественных гостиниц здесь маловато.

Еще одно незаслуженно забытое море – Азовское. Мелкое, особенно у берега, а значит – действительно теплое. Опять же здесь в воде много живности, хотя, бывает, и неприятной – вспомните нашествие медуз. Пляжи диковаты, но для любителей такого отдыха – в палатках, с удочками – вполне приемлемое. Вот хорошо оборудованных пляжей здесь нет, да и типичных пляжных отелей – минимум. Но есть частный сектор, который летом тем и живет.

Ну и для особых любителей – Японское море во Владивостоке. Да, далековато – но это масса уникальных неповторимых пляжей – чего стоят Шамора или "стеклянный" пляж, который посещают как отдельную достопримечательность, хотя в целом все пляжи здесь диковаты. Из плюсов – чистейшая вода: реально соленая, и никаких других привкусов. Съедобные водоросли можно рвать прямо у берега, в гости из воды забегают уморительные крабы, и даже в сентябре ее температура в хорошую погоду, а плохой тут и не бывает, доходит до 20-22 градусов.