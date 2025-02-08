В Бакинском военном суде огласили факты и цифры, на которых строится обвинение армянских националистов

На скамье подсудимых Бакинского военного суда - 15 граждан Армении, включая главарей существовавшего в Ханкенди до 2023 года сепаратистского режима: Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Леву Мнацаканяна, которым инкриминируются преступления, аналогичные тем, суть которых впервые была раскрыта во Дворце юстиции Нюрнберга в ходе процесса над руководителями нацистской Германии.
Речь идет о совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, подсудимых обвинят в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.
Сегодня сторона обвинения озвучила факты отдельных преступлений и резолютивную часть обвинительного акта, раскрывающие преступления армянских националистов с начала 1988 года:
- убийства мирных жителей
- увольнение людей с работы и отчисление с учебы за то, что они были азербайджанцами по национальности
- изготовление оружия, взрывных устройств и ручных гранат
- обстрелы территории Азербайджана из бронетехники, крупнокалиберной артиллерии, из реактивных систем залпового огня «Град» («БМ-21») в том числе тех мест, где не проводились военные операции и не размещались военные объекты.
По данным стороны обвинения, в результате вооруженных нападений с начала 1990-х годов до 20 сентября 2023 года с применением различных видов крупнокалиберного и малокалиберного оружия, боеприпасов, артиллерийских установок, ракетных обстрелов, было уничтожено, приведено в негодность или захвачено военное имущество, входившее в оборонный арсенал Вооруженных сил Азербайджана, стоимостью более 908 миллионов манатов (1 манат = 54 рубля).
С начала 2001 года до конца мая 2021 года в агрессивной войне использовались незаконно приобретенные
- оперативно-тактическая баллистическая ракета «Искандер-М»
- тактический ракетный комплекс «Точка-У»
- самоходный зенитный ракетный комплекс «9K33 OСА»
- неуправляемая авиационная ракета «С-8»
- системы «Смерч», «ТОС-1А Солнцепек»
- зенитные ракетные комплексы «Игла-С»
- противотанковые управляемые ракеты «Конкурс» и «Корнет»
- гранатометы «РПГ-26» и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, их комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества.
В итоге гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному арсеналу и другим сферам Азербайджана был нанесен материальный ущерб на сумму более 100 миллиардов манатов.
Но самые страшные потери, кончено, человеческие. Обвинители привели данные, согласно которым с 1988 по 2024 годы
- было преднамеренно убито в общей сложности 18 850 человек, в том числе 3 493 гражданских лица и 15 357 военнослужащих
- совершены попытки умышленного убийства 56 268 человек, в том числе 4 435 гражданских лиц и 51 803 военнослужащих, в результате чего им были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Оглашение резолютивной части обвинительного акта по делу завершилось, однако судебный процесс будет продолжен 20 февраля, когда каждому обвиняемому разъяснят суть каждого выдвинутого против него обвинения. Также в этот день должна быть дана правовая квалификация вменяемых подсудимым деяний и наказаний, предусмотренных уголовным законодательством Азербайджана.