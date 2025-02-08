Вестник Кавказа

В Бакинском военном суде огласили факты и цифры, на которых строится обвинение армянских националистов

Павел Мартынов
В Бакинском военном суде огласили факты и цифры, на которых строится обвинение армянских националистов
Сегодня в Баку продолжился судебный процесс над уголовными преступниками, которых обвиняют в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. В этом его сходство с Нюрнбергским процессом, покаравшим организаторов и исполнителей преступных планов истребления невинных людей. Расскажем, что конкретно вменяют в вину подсудимым.

На скамье подсудимых Бакинского военного суда - 15 граждан Армении, включая главарей существовавшего в Ханкенди до 2023 года сепаратистского режима: Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Леву Мнацаканяна, которым инкриминируются преступления, аналогичные тем, суть которых впервые была раскрыта во Дворце юстиции Нюрнберга в ходе процесса над руководителями нацистской Германии.

Речь идет о совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны. Кроме того, подсудимых обвинят в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

Сегодня сторона обвинения озвучила факты отдельных преступлений и резолютивную часть обвинительного акта, раскрывающие преступления армянских националистов с начала 1988 года:

  • убийства мирных жителей
  • увольнение людей с работы и отчисление с учебы за то, что они были азербайджанцами по национальности
  • изготовление оружия, взрывных устройств и ручных гранат
  • обстрелы территории Азербайджана из бронетехники, крупнокалиберной артиллерии, из реактивных систем залпового огня «Град» («БМ-21») в том числе тех мест, где не проводились военные операции и не размещались военные объекты.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

По данным стороны обвинения, в результате вооруженных нападений с начала 1990-х годов до 20 сентября 2023 года с применением различных видов крупнокалиберного и малокалиберного оружия, боеприпасов, артиллерийских установок, ракетных обстрелов, было уничтожено, приведено в негодность или захвачено военное имущество, входившее в оборонный арсенал Вооруженных сил Азербайджана, стоимостью более 908 миллионов манатов (1 манат = 54 рубля).

С начала 2001 года до конца мая 2021 года в агрессивной войне использовались незаконно приобретенные

  • оперативно-тактическая баллистическая ракета «Искандер-М»
  • тактический ракетный комплекс «Точка-У»
  • самоходный зенитный ракетный комплекс «9K33 OСА»
  • неуправляемая авиационная ракета «С-8»
  • системы «Смерч», «ТОС-1А Солнцепек»
  • зенитные ракетные комплексы «Игла-С»
  • противотанковые управляемые ракеты «Конкурс» и «Корнет»
  • гранатометы «РПГ-26» и другое крупнокалиберное огнестрельное оружие, их комплектующие, боеприпасы, взрывчатые вещества.

В итоге гражданской инфраструктуре, экономике, экологии, оборонному арсеналу и другим сферам Азербайджана был нанесен материальный ущерб на сумму более 100 миллиардов манатов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Но самые страшные потери, кончено, человеческие. Обвинители привели данные, согласно которым с 1988 по 2024 годы

  • было преднамеренно убито в общей сложности 18 850 человек, в том числе 3 493 гражданских лица и 15 357 военнослужащих
  • совершены попытки умышленного убийства 56 268 человек, в том числе 4 435 гражданских лиц и 51 803 военнослужащих, в результате чего им были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Останки жертв Ходжалинской трагедии в Аскеране
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оглашение резолютивной части обвинительного акта по делу завершилось, однако судебный процесс будет продолжен 20 февраля, когда каждому обвиняемому разъяснят суть каждого выдвинутого против него обвинения. Также в этот день должна быть дана правовая квалификация вменяемых подсудимым деяний и наказаний, предусмотренных уголовным законодательством Азербайджана.

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