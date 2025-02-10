Суд над главарями армянского сепаратизма продолжится в Баку

В Баку сегодня будет продолжено открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, а также военных преступлениях, совершенных Арменией, ее ВС, т. н. "НКР" и ее НВФ.

Открытое подготовительное судебное заседание по уголовному делу о преступлениях против мира и человечности, а также военных преступлениях, совершенных государством Армения, ее армией, т. н. "НКР", которая была создана Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, и ее НВФ, будет продолжено сегодня в Баку.

В рамках этого уголовного дела расследуются такие преступления, как ведение агрессивной войны, геноцид, принудительное переселение населения, преследования, пытки, грабеж и прочие незаконные действия.

На предыдущем судебном заседании прокуроры, представлявшие сторону государственного обвинения, продолжили оглашать итоговую часть обвинительного заключения по делу.

В связи с большим объемом обвинительного заключения было решено, что оглашение продолжится на следующем процессе.

Напомним, что обвиняемыми в преступлениях, совершенных РА и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной т. н. "НКР" и ее НВФ, обвиняются 15 человек. Это Араик Арутюнян, Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Давид Ишханян, Давид Манукян, Давид Бабаян, Левон Мнацаканян, Василий Бегларян, Эрик Газарян, Давит Аллахвердиян, Гурген Степанян, Левон Балаян, Мадат Бабаян, Гарик Мартиросян, Меликсет Пашаян – они обвиняются соответственно периодам их участия в преступных деяниях,

Данные лица обвиняются по таким статьям Уголовного кодекса АР, как статья 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой ), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права ), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим.