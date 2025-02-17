Вестник Кавказа

Транскам расчистили от снежных заносов

Транскам расчистили от снежных заносов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорожные власти Северной Осетии разрешили движение для всех видов транспорта по Транскавказской магистрали, связывающей Россию с Южной Осетией – этому способствовала быстрая расчистка трассы от последствий снегопада.

Транскавказская магистраль, единственная транспортная артерия между Россией и Южной Осетией, была закрыта сегодня всего 6 часов – за это время ее успели очистить от последствий ночного снегопада, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств на Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов транспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 17:00 мск 21 февраля до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Напомним, движение транспорта по автомагистрали было приостановлено сегодня с 11:00 мск из-за непогоды в регионе – сильного ветра и мощного снегопада. Именно в это время года такие погодные явления, как снежные заносы, нередки для региона. Зачастую спасатели объявляют лавинную и селевую опасность в горах.

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