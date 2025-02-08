Спасатели помоги выбраться из снежной ловушки сотням машин в Армении

В Армении из-за сильного снегопада застряли в снежной ловушке сотни автомобилей. За сутки спасатели помогли выбраться более чем 350 водителям.
Спасателям Армении за последние 24 часа удалось достать из снежных ловушек сотни транспортных средств. Об этом рассказали 21 февраля в Спасательной службе МВД республики.
В обшей сложности из снежного плена вызволили 359 автомобилей и оказали помощь 877 гражданам.
В СС ведомства обратили внимание на то, что связанные со снегопадом ЧП произошли почти по всей стране. В частности, они были зафиксированы в Ереване, Ванадзоре, Джермуке, Дилижане, Гюмри, Спитаке и так далее.