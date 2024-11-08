Вестник Кавказа

МИД Азербайджана напомнил об угрозе мин для мирного населения

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Мирное население Азербайджана продолжает находиться под угрозой из-за минного загрязнения. Об этом напомнил МИД страны в связи с инцидентом в Ходжалинском районе.

Заложенные Арменией мины продолжают нести угрозу для мирного населения, заявили в МИД Азербайджана в связи с сегодняшним взрывом мины в селе Улубаба Ходжалинского района.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана напомнило, что с 2020 года более 380 человек стали жертвами минной угрозы. Оно также отметило, что инцидент в Ходжалинском районе в очередной раз доказал, что Ереван после 2020 года закладывал мины далеко за пределами бывшей линии соприкосновения.

"Учитывая значительные негативные гуманитарные последствия и то, что сохраняющееся загрязнение минами являет собой вызов для усилий по достижению мира и примирения"

- МИД Азербайджана

Ведомство передало надежды страны на практическую помощь со стороны международного сообщества в разминировании территорий Карабаха и Восточного Зангезура.

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